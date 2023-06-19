Польская Ассоциация производителей фруктов требует ограничить, а потом и вовсе прекратить импорт клубники из Украины.

Об этом пишет местное издание sad24.

Ассоциация обратилась к министру сельского хозяйства и развития сельских районов с просьбой вмешаться и принять срочные меры, чтобы остановить импорт клубники из Украины.

"В связи с появившейся в последние дни информацией о ввозе большого количества клубники из Украины в Польшу мы попросили министра сельского хозяйства и развития сельских районов вмешаться и принять срочные меры, чтобы сократить и окончательно прекратить импорт. Нельзя допустить повторения ситуации, как на рынке зерна, когда бесконтрольный импорт обрушил рынок и вызвал огромное падение цен. Мы также призвали ввести официальную систему контроля качества каждой партии поступающих в нашу страну фруктов и ягод, особенно на предмет остатков средств защиты растений, и приостановить дальнейшую торговлю товаром до получения результатов экспертизы", - сказано в официальном заявлении ассоциации.

По словам фермеров, они уже видят первые признаки давления на цены.

Напомним, Еврокомиссия недавно продлила до 15 сентября запрет на ввоз зерна из Украины в соседние страны ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава намерена продлить запрет ввоза зерна из Украины до конца года.

Мы анализировали, чем грозит Украине запрет на импорт зерна в страны Восточной Европы.