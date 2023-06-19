Минобороны ФРГ допускает, что аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области могли подорвать сами украинцы.

Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на закрытый доклад ведомства.

В минобороны ФРГ обращают внимание на то, что украинцы якобы устраивают диверсии далеко за линией соприкосновения с целью ослабить российские силы.

В докладе, в частности, говорится, что нельзя исключать "участия украинской стороны в разрушении трубопровода Тольятти - Одесса". Специалисты германского ведомства указывают на то, что он находится на территории, которая контролируется ВСУ.

По их оценке, в возобновлении эксплуатации аммиакопровода больше всего заинтересована Россия.

Напомним, что РФ указывала запуск аммиакопровода в качестве условия для продления зерновой сделки.

Как мы писали, 5 июня в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела был поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация.

В Минобороны РФ обвинили Украину в подрыве аммиакопровода под Купянском. Москва заявила, что это якобы сделали украинские диверсанты. Украинские же власти сообщили, что подрыв произошел из-за обстрела РФ. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, было зарегистрировано шесть прилетов в район насосной станции возле села Масютовка.

Затем в РФ заявили, что больше не рассчитывают на экспорт аммиака через взорванный аммиакопровод, а планируют вместо этого построить новый терминал в Тамани (Краснодарский край).