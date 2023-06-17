В городе Кременчуг Полтавской области произошла утечка аммиака на мясокомбинате. Госпитализированы двое работников.

Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета в Facebook.

Инцидент произошел на местном предприятии "Кременчугский мясокомбинат".

"В результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом - отравление парами аммиака, состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада прекратила утечку аммиака и локализовала аварию. Специалисты сделали забор проб воздуха. Аммиака в воздухе не обнаружили.

"Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы жизни и здоровью населения", - добавили в горсовете.

Напомним, недавно под Купянском Харьковской области в результате обстрела разгерметизировался трубопровод с аммиаком. Сообщалось, что утечка отравляющего вещества могла достигнуть 134 тонн.

Также мы публиковали инструкцию о том, как распознать отравление аммиаком и что делать в случае, если отравление произошло.