В РФ больше не рассчитывают на экспорт аммиака через взорванный аммиакопровод Тольятти — Одесса, а планируют вместо этого построить новый терминал в Тамани (Краснодарский край).

Об этом сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы пошли немножко другим путём — это организация терминала в Тамани. Я недавно там был с инспекцией, убедился в том, что сегодня организация строительства терминала по отгрузке аммиака идет вовремя. Рассчитываем до конца текущего года обеспечить завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию собственных мощностей", - сказал Мантуров.

Напомним, что запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса было одним из условий РФ для разблокировки экспорта украинского зерна. Его подрыв "усложняет ситуацию с зерновой сделкой", заявил вчера спикер Кремля Песков.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина имеет "план Б" на случай выхода России из зерновой сделки.

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