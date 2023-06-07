В Минобороны РФ обвиняют Украину в новом подрыве аммиакопровода "Тольятти-Одесса" под Купянском. Москва заявляет, что это якобы сделали украинские диверсанты.

Украинские власти сообщили, что подрыв произошел из-за обстрела РФ. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, было зарегистрировано шесть прилетов в район насосной станции возле села Масютовка.

Ранее российские СМИ опубликовали видео, якобы токсичного облака после подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в районе деревни Масютовка Харьковской области.

Напомним, 5 июня в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела уже был поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация.

Сообщалось, что облако может разнести аммиак на расстояние до 2,5 километров. В общей сложности был риск утечки до 134 тонн аммиака. При этом эвакуацию жителей Купянского района из-за утечки аммиака после обстрела трубопровода решили не проводить.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

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