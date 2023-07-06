Сегодня во время визита в Болгарию Владимир Зеленский открыл полемику с президентом страны Руменом Радевым.

Тот выступил против передачи Киеву оружия и боеприпасов, а также сообщил, что украинский конфликт не имеет военного решения.

"Я не согласен с предоставлением боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии. Как главнокомандующий я несу четкую ответственность за то, чтобы обороноспособность страны не была ослаблена", - приводит слова Радева болгарская газета "24 часа".

"Продолжаю утверждать, что у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к этому решению... Мы также хотели бы больше слышать слово "мир". Ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира. Я считаю, что на данный момент мы не использовали все дипломатические средства для работы в этом направлении", - цитирует Радева издание Politico.

В ответ Зеленский спросил, как Болгария действовала бы в случае полномасштабного вторжения России.

"Вы бы сказали: "Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?" Нет, вы как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли", – сказал он.

Также украинский президент подверг Радева критике за использование слова "конфликт" вместо "война" и отверг предложения о дипломатическом урегулировании, объяснив, что военная помощь Киеву – лучший вариант, чем допустить, чтобы "война пришла к вам".

Ранее мы сообщали, что Зеленский в Софии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО. Документ свидетельствует о том, что Болгария поддерживает членство Украины в Альянсе.

После Болгарии Зеленский полетит с официальным визитом в Чехию.