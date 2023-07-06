Президент Украины Владимир Зеленский после своей поездки в Болгарию сегодня прибудет с визитом в Чехию.

Об этом сообщает в четверг, 6 июля, Associated Press.

По данным издания, Зеленский встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Сообщается, что руководством Чехии не было предоставлено официальное подтверждение данной информации.

Однако позже сам президент Украины подтвердил поездку в Прагу в своем Telegram-канале.

"В центре внимания - оборонная поддержка, евроинтеграция, саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС и реализация формулы мира", - написал Зеленский.

Напомним, с утра президент Украины находился в Болгарии, где его главная цель - получить поставку советских снарядов и оружия. Сам Зеленский сообщил в своих соцсетях, что встретился с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и обсудил с ним вопросы безопасности, оборонной поддержки, сотрудничества и энергетику.

Тем временем Bloomberg сообщает, что завтра президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит связан с истечением срока действия зерновой сделки 17 июля.

Два президента сначала проведут двусторонние переговоры, а затем возглавят переговоры делегаций. По данным Hurriet, Зеленский потребует поддержки Турции, чтобы члены НАТО выделили более тяжелое вооружение, а также реактивные истребители.