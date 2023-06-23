В Чехии с 1 июля вступают в силу новые правила оплаты жилья для беженцев из Украины, повышающие риски нехватки жилья и массового возвращения украинцев домой.

Об этом сообщает Seznam Spravy.

По данным издания, жители Чехии, принимающие украинцев, с 1 июля перестанут получать выплаты за размещение беженцев по старой схеме.

Для получения полной суммы пособия собственнику недвижимости необходимо будет зарегистрироваться в реестре квартир и договоров и проживать с украинцами под одной крышей. В других случаях размещение возможно на правах аренды, которую беженцы будут оплачивать из пособия.

Если беженец проживает в зарегистрированной квартире, он будет получать пособие в размере 3000 крон, без регистрации - только 2400 крон. Также с июля государство перестанет платить за экстренное проживание людям со временной защитой, которые находятся в Чехии более 150 дней и не относятся к уязвимым группам.

В связи с этим есть риски нехватки жилья и массового возвращения беженцев в Украину. В Минтруда Чехии предупреждают о возможной внутренней миграции и вероятности того, что десятки тысяч людей могут лишиться временного жилья.

На ближайшие две недели после введения новых правил в ведомстве советуют мобилизовать возможности размещения в кризисных ситуациях и, возможно, расширить транспортные возможности для возвращения людей в Украину.

Число украинских беженцев, которым придется переезжать, оценивается от 38 000 до 50 000 человек.

Ранее в Израиле заявили, что украинские беженцы смогут легально оставаться там до конца войны.

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