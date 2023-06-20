Международные концерны наймут на работу 250 тысяч украинских беженцев.

Группа международных концернов, среди которых Amazon, Microsoft и Starbucks, а также компании, базирующиеся в Германии, объявили о намерении обучить и взять на работу 250 тысяч беженцев из Украины, оказавшихся в Европе.

Как подчеркивается в заявлении, сделанном в Париже на конференции организации Tent Partnership for Refugees, в первую очередь эти меры будут направлены на поддержку женщин.

Кроме беженцев из Украины, в программе смогут принять участие и беженцы из других стран.

Ранее мы писали, что в Германии задумались о трудоустройстве украинских беженцев. Только 10% украинских беженцев, уехавших в ФРГ, имеют официальную работу.

Тем временем украинский бизнес не может найти рабочих из-за эмиграции и мобилизации.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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