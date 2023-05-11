На Едином портале вакансий насчитывается 184 тысячи вакансий, наибольшая доля из которых предназначена для трудоустройства квалифицированных рабочих. Такие предложения составляют порядка 22% от общего числа представленных вакансий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости Украины.

Среди востребованных вакансий можно выделить профессии швеи, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, электрогазосварщика, пекаря и слесаря-электрика.

Также значительное количество вакансий предлагается рабочим по обслуживанию оборудования и машин (17%) и профессионалам (15%), таким как учителя, воспитатели, фармацевты, инженеры, врачи, психологи и инженеры по охране труда.

Сфера торговли и услуг также представлена значительным числом вакансий (13%), таких как продавцы, повара, охранники, официанты, социальные работники, парикмахеры и младшие медицинские сестры.

Согласно данным службы занятости, самыми востребованными рабочими профессиями являются водитель, швея и продавец продовольственных/непродовольственных товаров.

Среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в крупных городах этот показатель может достигать до 60% и выше. Более того, количество безработных бывших руководителей, профессионалов и специалистов превышает количество соответствующих вакансий втрое.

Средняя заработная плата, представленная в вакансиях на Едином портале занятости, составляет 11 тыс. грн. Отдельные категории работников получают более высокую заработную плату - 12 тыс. грн (работники сферы торговли и услуг, а также до 70 тыс. грн (литейщик металлов и сплавов).

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