На Закарпатье зарегистрировали самый большой прирост вакансий в Украине.

Об этом сообщает губернатор региона Виктор Микита, ссылаясь на данные портала Work.ua.

В феврале в Закарпатской области на 50% выросло количество вакансий по сравнению с соответствующим периодом 2022-го.

Ранее "Страна" подробно разобрала, как меняется рынок труда и кому сейчас платят больше всего.

Интересных тенденций несколько. Во-первых, центр деловой активности частично переехал из Киева во Львов. Именно там, по данным Родиона Колышко, директора Института профессиональных квалификаций, работающего при Конфедерации работодателей, сейчас самое большое количество новых вакансий (12 700 против 9 300 в столице) и самая высокая средняя зарплата.

Во-вторых, меняется перечень самых востребованных и дефицитных специалистов. При этом изменения происходят не только в сравнении с еще довоенными временами, но и уже с военными. Например, водители, на нехватку которых работодатели активно жаловались еще совсем недавно, уже "ходят по рынку труда толпами".

Одновременно резко взлетел спрос на энергетиков и специалистов, связанных с работой с электрооборудованием и восстановительными работами.