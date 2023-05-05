В Украине ситуация на рынке труда в 2023 году постепенно улучшается, но безработица остается высокой и приобретает признаки структурной.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за апрель 2023 года.

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1% (предыдущая оценка - 25,8%). На 2023 год прогнозируется 18,3% (предыдущий прогноз - 26,1%), на 2024 год - 16,5% (предыдущий прогноз - 20,0%), на 2025 год - 14,7% (предыдущий прогноз - 17,6%).

"Несмотря на оживление рынка труда, возобновление занятости в I квартале 2023 года притормозило. Всего в I квартале 2023 года уровень безработицы оценен в около 20%", - говорится в отчете.

В СБУ сообщили, что создание альтернативных методов оценки состояния рынка труда в условиях нехватки соответствующей официальной статистики во время действия режима военного положения позволило улучшить оценку уровня безработицы в Украине в 2022 году по сравнению с оценками, опубликованными в январском прогнозе.

В отчете отмечают, что при отсутствии значительных шоков будет продолжаться восстановление рынка труда. Уровень безработицы будет постепенно снижаться благодаря активизации экономической деятельности, однако будет оставаться высоким.

Напомним, Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых.

Ранее мы разбирались в отдельном материале, как меняется рынок труда в Украине и кто может рассчитывать на высокие зарплаты.