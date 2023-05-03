Карточные мошенники украли у украинцев почти полмиллиарда гривен в 2022 году. Это на 46% больше, чем годом ранее.

Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ) в своей инфографике.

По данным НБУ, общая сумма потерь простых людей, торговцев и банков достигла 481 млн грн.

Жулики обворовывают счета населения, а после расследования выясняется - будет ли украденное компенсироваться человеку. Если физлицо нарушило правила пользования банковской картой, например, передавала ее третьим лицам (родным, близким, посторонним - неважно), то в компенсации точно откажут. А вот если кража со счета произошла по вине магазина или банка из-за некачественной безопасности при оплатах в интернете или в других местах - то деньги, скорее всего, вернут через 2-3 месяца.

Нацбанк сообщил, что количество атак преступников на карточные счета украинцев с последующим воровством средств в 2022 году выросло на 8%. А средняя сумма украденного увеличилась с 1 660 грн до 2 200 грн.

В НБУ также уточнили, что 86% всего карточного мошенничества пришлось на интернет и только 14% на физические устройства - на банкоматы, платежные терминалы, терминалы самообслуживания.

Ранее мы писали, что в Херсонской области интернет-мошенники выманивают у пенсионеров десятки тысяч гривен.

Также "Страна" рассказывала, что мошенники выманивают у украинцев деньги, обещая социальную помощь от Нацбанка.