В Одесской области полицейские разоблачили группу злоумышленниц, которые пообещали пожилой женщине снять порчу с дочери и выманили у нее 120 тысяч гривен.

Об этом идет речь в сюжете Нацполиции Одесской области.

Аферистки ездили по населенным пунктам в поиске пожилых людей.

6 марта в городе Южное они встретили новую жертву, 67-летнюю женщину. Мошенницы подошли к ней и принялись рассказывать о проблемах, которые якобы должны произойти с ее дочерью из-за наведенной на нее порчи. Аферистки запугали пенсионерку тем, что девушка вскоре должна погибнуть в автокатастрофе. Злоумышленницы заверили, что могут отвести беду, и уговорили пойти домой за водой и деньгами.

Сбитая с толку жертва выполнила просьбу незнакомок, отдав им бутылку воды и 120 тысяч гривен. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенниц, когда женщины сели в автомобиль и уехали.

Автомобиль мошенниц. Фото: Нацполиция

Получив информацию о происшествии и описание гражданок и их транспортного средства, сотрудники оперативно-розыскного отдела управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Одесской области и территориального подразделения полиции уже на следующий день разыскали их в Одессе в арендованном жилье. У фигуранток, уроженок Харьковской и Донецкой областей 1998 и 1986 годов рождения изъяли часть денег, полученных преступным путем.

На основании достаточного количества доказательств, собранных полицейскими, следователи сообщили гражданкам о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что нанесло значительный ущерб потерпевшей. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000-68 000 гривен) или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Следствие продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, как женщина заказала Instagram-гадалке обряд и молитву и потеряла 50 000 гривен.

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