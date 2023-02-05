Победительница австралийской лотереи Powerball едва не лишилась приза в 27,7 миллиона долларов. Женщина попросту игнорировала звонки от организаторов, пытавшихся известить ее о выигрыше.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Победительница, чье имя не называется, постоянно сбрасывала звонки с неизвестного телефонного номера, думая, что с ней пытаются связаться мошенники.

И только после того, как организаторы лотереи опубликовали заявление, в котором попросили участников проверить, не сталкивались ли те со "шквалом пропущенных звонков", обладательница счастливого билета сама вышла с ними на контакт.

Кроме того, женщина пояснила, что пропустила часть входящих, поскольку была занята на работе. По словам победительницы, теперь она сможет взять отпуск и провести время с близкими, а также закрыть ипотеку и позаботиться о будущем своей семьи.

Ранее мы писали, что в США купленный за несколько долларов на одной из заправочных станций в штате Мэн лотерейный билет оказался счастливым и принес его обладателю 1,348 миллиарда долларов. Это второй по величине выигрыш в истории проведения лотереи Mega Millions на территории США.

Также "Страна" рассказывала, что жительница Сиднея выиграла миллион австралийских долларов (740 тысяч долларов США) в лотерее для вакцинированных.