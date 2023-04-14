В Днепре накрыли мошеннические колл-центры, которые обманывали граждан Чехии. За время работы они завладели 65 миллионами чешских крон (2,78 млн евро).

Об этом сообщает Генпрокуратура.

Украинские силовики работали над этой операцией совместно с компетентными органами Чешской Республики при поддержке Европола и Евроюста.

Были задержаны шесть граждан Беларуси и Чехии, которые наладили масштабную международную мошенническую схему.

Деньги у потерпевших выманивали с помощью телефонных звонков. Мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали, что банковский счет жертвы якобы взломан и нужно перевести деньги с этого якобы взломанного банковского счета на другой - "безопасный".

Затем потерпевшему звонил другой мошенник - лже-сотрудник полиции. Он подтверждал достоверность первого звонка от банковского работника и необходимость перевода денег на более безопасный банковский счет.

Во время звонков участники преступной организации использовали замену телефонного номера – спуфинг, а также вишинг, то есть имитировали любой требуемый им телефонный номер. Таким образом, у пострадавших создавалось впечатление, что им поступают звонки с телефона службы поддержки, банка, полиции и т.д.

Колл-центры мошенников функционировали в Днепре, их штат насчитывал более 20 человек, среди которых были иностранцы. Работников тщательно подбирали, обязательным условием принятия на работу было владение иностранными языками.

В настоящее время установлено 300 потерпевших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 миллионов чешских крон. Все потерпевшие являются гражданами Чехии.

Правоохранители провели более 30 обысков на территории Днепра и Днепропетровской области, а также Чешской Республики. Изъята компьютерная техника, документация, банковские карты и денежные средства. Одновременно в Чешской Республике задержаны организаторы схемы.

В марте в Днепре уже задерживали организатора и девятерых участников преступной группы, наладивших деятельность сети колл-центров.

Ранее мы рассказывали, как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков.