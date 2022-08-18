Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что колл-центры, "разводившие" россиян на деньги и расположенные в Украине, были "обезврежены в ходе специальной военной операции".

Об этом сообщают российские СМИ.

"В РФ с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвертое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось – на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы кол-центры, расположенные в Украине, и обезвреженные в ходе специальной военной операции ВС РФ", - заявил Колокольцев.

Отметим, что об ударах по кол-центрам в Украине россияне ранее никогда не сообщали. Также кол-центры мошенников никогда не обозначались Минобороны РФ в качестве "военных целей".

Ранее "Страна" рассказывала, как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков. Журналист "Страны" устроился на работу к мошенникам и узнал, как работают их схемы и прошел курс по "психологии лоха".

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