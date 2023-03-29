В Украине мошенники придумали оригинальную схему воровства. Они похищали деньги из фейковых пунктов обмена валют по всей стране с помощью дрона.

Об этом сообщает полиция.

В разных областях страны злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и делали там два отверстия - в потолке для дрона и в стене для кассира.

Когда "кассирша" получала деньги для обмена, она звонила по телефону "руководителю" с просьбой "открыть сейф" - это был сигнал для оператора беспилотника. Дальше "кассирша" ложила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю" с просьбой "закрыть сейф". После этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала через "запасной выход". Только тогда клиент понимал, что его обманули.

Таким образом мошенники украли как минимум 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов США. В состав преступной группы входило пять человек: трое мужчин и две женщины. Их задержали во время очередной такой аферы. Дрон с деньгами удалось посадить.

На опубликованном видео с камер наблюдения есть кадры с беспилотником с деньгами в сетке и фейковых обменников.

Ранее мы рассказывали про мошенника из Кременчуга, который на почте менял дорогие телефоны на майонез и отправлял обратно продавцам.