В Черкасской области мужчина заказывал в интернете дорогие мобильные телефоны, а на почте во время осмотра товара подменял его майонезом и отправлял обратно. Его задержали.

Об этом сообщает местная полиция.

К правоохранителям обратились сотрудники одного из почтовых отделений в селе Русская Поляна. Они заметили, что получатель посылки во время ее осмотра подменил товар.

Мужчина успел уехать из отделения, поэтому полиция распространила ориентировку на марку и цвет его автомобиля. На следующий день похожее авто заметили в селе Дубиевка. Там мужчина опять приехал в почтовое отделение получать посылку, но на месте его уже ждали оперативники.

После задержания 38-летний мужчина рассказал, что работал по четко продуманной "схеме". Он под придуманными фамилиями заказывал в районные почтовые отделения дорогие мобильные телефоны, а при осмотре посылок подменял товар на заранее подготовленные аналогичные по весу коробки-муляжи с майонезом или соусом.

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