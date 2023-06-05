В школах стран Евросоюза учатся около 450 тысяч украинских детей, которые вынуждены были выехать из Украины из-за войны.

Об этом сказала европейский комиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоганссон в эфире "Украинского радио".

По ее словам, еще часть находящихся сейчас в Европе украинских школьников учатся онлайн.

"И это своего рода вызов, надо сказать, потому что детям нужно не только образование – им нужна школьная социализация, общение с одноклассниками, игры на школьных площадках и другие подобные вещи. Поэтому, я думаю, надолго сосредотачиваться на онлайн-обучении не стоит", – заявила Илва Йоганссон.

Она добавила, что в ЕС сейчас пытаются упростить процесс сочетания посещения школы в той или иной стране и изучения определенных предметов онлайн согласно украинской школьной программе. В поиске решений, которые помогут украинским детям, страны ЕС пытаются быть гибкими, сказала еврокомиссар по внутренним делам.

Илва Йоганссон также отметила, что большинство украинских беженцев, находящихся в странах ЕС, стремятся вернуться домой.

"Почти все беженцы, если их спросить, скажут, что вернутся. Насколько мне известно, это характерно для всех беженцев – все они хотят вернуться домой как можно быстрее. Однако опыт доказывает, что большинство из них действительно остаются", – сказала Йоганссон.

Но, говорит комиссар, сейчас ситуация складывается несколько иначе.

"У женщин остались мужчины в Украине, и это может подтолкнуть их к возвращению домой. Да, ситуация несколько иная, потому что многие семьи разделились. Вместе с тем, я считаю, во многом их возвращение будет зависеть и от того, как будет развиваться ситуация после войны, во время восстановления Украины, ее движения в ЕС и т.д. Это также может стать тем фактором, который подтолкнет людей к возвращению. И мы поддержим тех, кто захочет вернуться", - подчеркнула Илва Йоганссон.

В то же время, если кто-то захочет остаться, ЕС готов их поддержать в этом желании.

"Если они не захотят возвращаться в Украину, они могут остаться. Мы готовы к обоим вариантам развития событий. Однако сейчас еще очень трудно делать какие-то прогнозы. Все зависит от того, как долго будет продолжаться война", – констатировала европейская комиссар по внутренним делам.

Напомним, в Германии задумались о трудоустройстве украинских беженцев.

Ранее мы проводили опрос, заберут ли беженки после войны мужей в Евросоюз или вернутся в Украину.