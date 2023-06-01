С начала полномасштабного вторжения РФ Израиль принял около 15 тысяч беженцев из Украины. Многие из них все еще находятся в Израиле на полностью легальных условиях. И пока продолжается война, они смогут находиться там без всяких препятствий.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщает посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"В настоящее время в Израиле не наблюдается массовых приездов новых беженцев из Украины, разве что речь идет о единичном количестве людей. А те, кто уже приехал в страну, смогут остаться в Израиле до конца войны полностью легально. Кроме того, сейчас многие беженцы уже возвращаются домой как из Европы, так и из Израиля", – сказал посол.

В то же время Израиль продолжает принимать репатриантов: эта программа не прекращается. По этой программе из Украины в Израиль могут приехать евреи и члены их семей.

"Они приезжают в Израиль по закону о возвращении. Такая возможность существует всегда. С началом войны в Украине Израиль принял несколько тысяч репатриантов. Сейчас, опять же, такой большой волны приезжающих нет", – добавил дипломат.

Также Михаэль Бродский сказал, что Израиль и дальше будет помогать Украине с реабилитацией военных.

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