В последнее время резко выросло количество предложений от байеров, которые готовы приобрести под заказ одежду, обувь, аксессуары и другие товары в европейских магазинах и организовать их доставку в Украину.

Такие услуги предоставлялись и ранее (как правило, нашими мигрантами, которые живут в ЕС), но теперь армию продавцов пополнили беженцы.

Киевлянка Алина, которая почти год назад выехала в Польшу и сейчас живет в Люблине, рассказала нам, что под заказ покупает и отправляет в Украину одежду и обувь. От клиентов, по ее словам, нет отбоя. Самым большим спросом пользуются вещи из магазинов, которые после начала войны перестали работать в Украине - Zara, Bershka, Pull&Bear (управляющая этими брендами компания Inditex анонсировала возобновление работы сети в нашей стране, но пока открытие магазинов откладывается - Ред.), H&M и другие.

Жительница столицы Ирина как раз недавно заказала для дочери костюм Bershka.

"У нас Bershka не работает, и в целом сегмент бюджетной одежды очень сузился с начала войны. В итоге ассортимент, мягко говоря, не очень широкий, а цены рекордные. К примеру, костюм - пиджак плюс брюки более-менее приличного качества - стоит у нас порядка 5 тысяч гривен. В Bershka уже действует сезонная распродажа, и с учетом минус 20% костюм стоит в пересчете на гривну около 2,3 тысячи. С учетом доставки получается порядка 2,7 тысячи, то есть все равно намного выгоднее, чем покупать в украинских магазинах", - рассказала нам Ирина.

При этом, по данным Украинской торговой гильдии, в отечественных торговых центрах растет доля пустующих площадей.

По состоянию на март она составила в столичных ТЦ 21,5%, а в региональных - рекордные 30,9%. Для сравнения: в конце 2022 года средний уровень вакантности в торговых центрах составлял 15%. То есть магазины продолжают закрываться. Получается замкнутый круг: ценники в украинских магазинах (которые и до войны были выше, чем за границей) просто рекордные из-за больших накладных расходов, удорожания логистики и при этом падающих объемов продаж.

А украинцы все чаще жалуются на "никакой" ассортимент и при этом заоблачные ценники в наших магазинах, и покупают одежду в Европе через байеров. Хотя такой шопинг тоже не без проблем - нужно вносить предоплату, вернуть или обменять товар можно не всегда, да и ждать доставку нередко приходится по несколько недель. Можно и вовсе нарваться на аферистов, и остаться в итоге без денег и покупок.

Разбирались, как сейчас скупаются украинцы и кто на этом зарабатывает.

Беженцы подсели на шопинг

В последнее время резко выросло количество предложений от байеров, которые готовы под заказ покупать одежду, обувь, аксессуары в европейских магазинах и пересылать товар в Украину.

Объявления о таких услугах массово появляются в соцсетях, в частности, их особенно много в Instagram.

Байеры работали и ранее, но преимущественно по люксовым брендам, которые они подбирали для клиентов из Украины в аутлетах (чаще всего в Италии). До войны этим бизнесом занимались в основном выходцы из Украины, которые давно живут в Европе. Некоторые открыли небольшие фирмы с офисами в украинских городах (такие есть, к примеру, в Киеве, Ивано-Франковске).

"Через офис можно сделать заказ, но главное - решить конфликтную ситуацию, если она вдруг возникнет. Скажем, получить вещь, примерить и вернуть, если она не подходит", - рассказала нам байер Наталия, которая давно живет в Италии и скупается для украинцев в местных аутлетах.

Но с недавних пор армия посредников по одежде заметно выросла. Ее активно пополняют наши беженцы в Европе, которые пытаются подзаработать на этом бизнесе.

Больше всего предложений по шопингу - в Польше.

Киевлянка Алина, которая сейчас живет в Люблине, рассказала нам, что задумалась о бизнесе на покупках несколько месяцев назад.

"Все началось с того, что подруги, которые остались в Украине, стали заказывать покупку вещей в польских магазинах. Затем подтянулись их друзья. Сейчас отправляю по несколько посылок в день, это, по сути, стало полноценной работой, да и деньги приносит неплохие", - говорит девушка.

Она говорит, что этот бизнес не требует практически никаких вложений, по крайней мере, на стартовом этапе.

"Базу клиентов можно набить по знакомым и через Instagram. Правда, чтобы расширить круг клиентов, нужно вложиться в рекламу, в частности, через блогеров. Я как раз сейчас над этим думаю", - говорит нам девушка.

По ее словам, украинцы массово заказывают товары из магазинов, которые из-за войны прекратили работать в нашей стране - Zara, Bershka, Pull&Bear, H&M, Reserved и др. Есть также заказы на негабаритные товары из Ikea, в основном декор, постельное белье и пр.

"Товар можно выбрать на сайте магазина. Предварительно могу узнать, есть ли в наличии нужный размер, сделать замеры, чтобы человек понимал, подойдет ли ему вещь. Уже после этого клиент перечисляет деньги на карту, а я покупаю вещь и отправляю "Новой почтой" или Укрпочтой. Это очень удобно, доставка за несколько дней. Мои услуги стоят 10% от суммы покупки. Как правило, люди стараются поместиться в бюджет до 150 евро, чтобы не платить налоги (за посылку из-за рубежа стоимостью свыше 150 евро с разницы нужно платить 20% НДС и 10% ввозной пошлины - Ред.).

Байер из Италии Наталия специализируется на люксовых брендах. По ее словам, в последнее время покупателей стало меньше. Но не только потому что в Украине война и доходы потенциальных клиентов упали.

"Выросла конкуренция. Многие наши беженки начали заниматься этим бизнесом. Причем они предлагают скупаться для клиентов всего за 5% от стоимости вещи, а не за стандартные 10%. А некоторые вообще рекламируют "отсутствие комиссии", закладывают свой заработок в доставку, которая идет через перевозчиков", - говорит Наталия.

Есть также байеры, которые, наоборот, обещают бесплатную доставку, но выставляют более высокий ценник на вещь. Как правило, эта модель работает в премиальном сегменте.

Отметим, что на вещах премиум-класса (которые чаще всего стоят дороже необлагаемых налогом 150 евро) доставка имеет особое значение. Чтобы уйти от налогообложения, вещи передают через перевозчиков, которые имеют связи на границе и договариваются о провозе товара.

"Товары бюджетных марок выгоднее всего заказывать через Польшу. Там курс злотого к гривне сравнительно неплохой и доставка хорошо работает, так как есть и "Новая почта", и Укрпочта, и другие службы доставки. Но нужно сразу уточнять по условиям, потому что многие посредники считают злотый к доллару не по 9 гривен, а по 11-12 гривен. Также есть более дешевая доставка, чем через службы - байеры договариваются с частными перевозчиками, и берут за такую доставку примерно 120-240 гривен за килограмм товара. То есть костюм (пиджак плюс брюки) можно переслать в Украину по тарифу от 120 гривен. Но придется ждать 4-5 недель, пока байер соберет большую партию товара для отправки", - рассказывает киевлянка Ирина, которая часто скупается через байеров.

А вот марки подороже, по ее словам, выгодно заказывать через Италию, где много аутлетов. В этом направлении активно работают также байеры из Испании. По Испании предложений в последнее время стало вообще рекордно много - этим бизнесом занимается все больше наших беженцев. Поэтому есть возможность сэкономить на комиссии - посредники берут 5-6% с суммы покупки, а не 10-12%, как раньше.

"Можно сэкономить несколько тысяч"

"Даже с учетом услуг байера и доставки получается дешевле, чем покупать в Украине. Я заказала дочке костюм на выпускной. В польской Bershka уже действует сезонная распродажа, и с учетом минус 20% костюм стоит в пересчете на гривну около 2,3 тысячи. С учетом комиссии байера и доставки получается порядка 2,7 тысячи. Но у нас похожие костюмы намного дороже - мы промониторили весь рынок, и нашли более-менее качественные модели по цене порядка 5 тысяч гривен", - рассказала нам киевлянка Ирина.

Цены - одна из причин, заставляющих украинцев переходить на шопинг через посредников.

Одежда, обувь, аксессуары в украинских магазинах были дороже, чем за границей и ранее. Разница в цене нередко достигала 30% и даже больше на волне распродаж, с которыми наши магазины нередко "экспериментировали" (в частности, сначала завышали ценник, а потом якобы давали от него минус 50%), разница в стоимости вещей иногда могла быть и в 50-100%.

В войну эта ситуация только обострилась. Продавцы жалуются на подорожавшую логистику, убытки от блэк-аутов, курсовые риски. И этим объясняют высокие цены в магазинах.

Для сравнения: в украинских магазинах Tommy Hilfiger джинсы из новой коллекции Monogram Denim стоят 10 390 гривен. На официальном сайте польского Tommy Hilfiger есть несколько моделей из этой серии, и ценник ниже - 850 злотых (7,6 тысячи гривен). Даже с учетом услуг байера и доставки на покупке можно сэкономить порядка 2 тысяч гривен.

Во многих европейских магазинах уже начинаются пре-сейлы со скидками с 10-20% на летние вещи. То есть можно сэкономить еще больше.

Товары из европейских аутлетов также можно найти по сравнительно невысоким ценам.

К примеру, сумку Pinko уже с доставкой байеры предлагают за 80 евро, а купальник Karl Lagerfeld - за 99 евро. За 100 евро можно купить женские босоножки этой марки. Для сравнения: в Украине почти столько же стоят босоножки от отечественных производителей, правда, из новой коллекции.

Одежда и обувь от украинских интернет-площадок дешевле, чем в магазинах, но все равно наценка выше, чем у байеров.

Еще одна причина популярности шопинга через посредников - сужение ассортимента в украинских магазинах.

Из-за войны и снижения спроса в Украину везут ограниченные партии товара. Поставщики выбирают только оптимальные по соотношению цена/качество вещи, а также то, на чем есть шансы заработать. Все боятся затоваренности складов.

По тем же джинсам Tommy Hilfiger: в украинских магазинах есть по одной-две модели, в польских - 5-7, плюс больше размерная сетка.

Многие магазины, те же Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, H&M, Reserved, Ikea и другие в нашей стране сейчас не работают. Группа Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti) анонсировала возобновление работы сети в нашей стране, но пока открытие магазинов откладывается. В компании заявили, что торговые точки, возможно, откроются в период с августа по ноябрь, Но все будет зависеть от ситуации с безопасностью. В Reserved нам сказали, что "начнут работать в ближайшее время". Но точные сроки не называют.

То есть большой сегмент сравнительно недорогих магазинов просто "выпал" с рынка. Поэтому выбор для тех, кто хочет бюджетно обновить гардероб, крайне скуден.

По предоплате и без возврата

Шопинг через байеров, несмотря на экономию, не без проблем. Во-первых, нужно заранее перечислять полную стоимость товара.

"Если ты часто пользуешься услугами байера, он может сделать исключение, и взять только часть предоплаты. Но, как правило, все требуют 100% средств наперед", - говорит Ирина.

На страницах большинства байеров в Instagram в условиях покупки - 100% предоплаты, а также отсутствие возможности возврата или обмена товара. Также далеко не все берутся проводить замеры одежды или обуви для клиента перед покупкой. Выставляют только стандартные размерные сетки, которые помогают не всегда.

"К примеру, в зависимости от модели, дочке подходят брюки или 34 или 36 размера. Бывает, что не попадаем с размером, тогда нужно заказывать еще одну вещь, а "лишнюю" продаю знакомым или через интернет-площадки. Так как цены невысокие, с продажей особых проблем нет. К примеру, продавала брюки за 900 гривен, тогда как у нас такие стоят 1 500. Но, конечно, все это - лишние траты времени и "заморозка" денег, - рассказывает Ирина.

Но может быть ситуация и куда хуже, чем просто не угадать с размером. Есть риск нарваться на аферистов, которые берут предоплату и пропадают.

"Я повелась на рекламу в соцсетях, заказала кроссовки, якобы из Америки, которые на 3 тысячи дешевле, чем у нас. Заплатила 150 долларов, и байер тут же испарился - ни денег, ни кроссовок", - рассказала нам жительница столицы Елена.

Любительница заграничного шопинга через посредников Ирина говорит, что всегда тщательно изучает отзывы о байере и смотрит "оценки" продавца. Но и это не дает полной гарантии.

Дорожают и закрываются

Между тем ситуация в украинском ритейле остается сложной. Многие магазины вынуждены закрываться.

По данным Украинской торговой гильдии, по состоянию на март этого года в столичных ТЦ вакантность составила 21,5%, а в региональных и вовсе превысила 30%. Для сравнения: в 2022 году пустовало в среднем 15% площадей в торговых центрах.

В итоге торговые центры пытаются привлекать "нестандартных" арендаторов, к примеру, ЦНАПы или даже музеи. Плюс - дают скидки по аренде. Но это не сильно спасает.

По оценкам УТГ, розничный оборот в прошлом году просел более чем на 53 млн гривен или порядка 5%, по сравнению с предыдущим периодом. Основные причины - отток населения за границу, снижение уровня доходов украинцев, удары по ТЦ, перебои с электроэнергией. И торговцам одеждой и обувью еще "повезло", так как из-за поспешной эвакуации из многих населенных пунктов люди затем были вынуждены тратиться на гардероб. На этот год девелоперы прогнозируют дальнейшую "оптимизацию" торговых сетей.

"Операторы сосредоточатся на прибыльных объектах и станут закрывать убыточные", - говорят в Украинской торговой гильдии.

Но и в работающих магазинах настроения продавцов не самые оптимистичные. Объемы продаж остаются невысокими, логистика дорожает. Не спасают даже скидки на аренду, которые дали многие ТЦ (тем более что зимой их перекрыли наценки на генераторы).

Поэтому ритейл держит небольшой ассортимент и высокие цены. А это, в свою очередь, увеличивает число тех, кто выбирает онлайн-шопинг, в том числе через посредников в Европе.