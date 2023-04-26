В центре Москвы, на Неглинной улице, 26 апреля открылся первый магазин Maag - бренда, сменившего Zara. По этому адресу раньше располагался флагманский магазин Zara, которая, принадлежит компании Inditex Group.

Об этом сообщают российские СМИ.

Первые посетители говорят, что цены на одежду в Maag немного выше, чем у Zara. Эксперты объясняют это инфляцией и тем, что Maag пришлось везти коллекцию самолетом, что очень дорого в нынешние времена.

Всего в России должно заработать 65 магазинов сети Maag. 27 апреля ожидается открытие точек в торговых центрах Москвы и области. Начала работы преемника Zara ждут и в российских регионах. Например, ТЦ в Тюмени готовятся к открытию магазинов в мае.

Кроме Zara, компании Inditex принадлежат бренды Massimo Dutti, Pull & Bear, Uterque и Bershkа. Компания закрыла свои магазины в России в марте 2022 года. А в марте нынешнего года сообщалось, что Bershka, Zara и Pull&Bear возобновят работу в России под новыми названиями.

Модным брендом Maag владеет ливанская группа компаний Daher - она выкупила российский сегмент бизнеса компании Inditex.

В конце октября прошлого года мы писали о том, что магазины Stradivarius откроются в России с новыми названиями.