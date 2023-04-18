В Москве начали демонтировать вывески американкой сети ресторанов KFC.

Видео демонтажа появилось в сети.

17 апреля стало известно, что американская компания Yum! Brands, которая была владельцем сети KFC в России, завершила сделку по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с российского рынка.

Новым владельцем бизнеса стало ООО "Смарт сервис ЛТД". Российскому покупателю были переданы активы, включающие собственные рестораны, права на мастер-франшизу KFC и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic's. Российская компания согласилась сохранить рабочие места сотрудников KFC в России.

Первый флагманский ресторан под новым названием Rostic's начнет свою работу в РФ в следующий вторник, 25 апреля. Представители компании пообещали представить новый логотип в день открытия ресторанов.

"Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия Rostic's", - прокомментировали работники предприятия.

По их словам, обновленный логотип сети ресторанов будет более заметным, но сохранит узнаваемость.

Напомним, летом появилась информация о том, что сеть KFC останется на российском рынке, а рестораны будут работать в обычном режиме.

Однако осенью СМИ сообщили, что KFC продает свой бизнес в России местной компании и покидает страну.