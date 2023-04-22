С апреля 2022 года США приняли около 125 тысяч украинских беженцев.

Об этом говорится в заявлении министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.

Там уточнили, что по программе Uniting for Ukraine украинцы могут жить в США до двух лет. Но лишь при условии, что принимающая сторона - частные лица или организации - обяжется оказывать им финансовую поддержку.

Напомним, страны Евросоюза приняли около восьми миллионов украинцев после начала войны (по февральским данным ООН). При этом в Украине по состоянию на 2023-й год проживает 36,7 млн человек.

Кроме того, мы сообщали, что Канада продолжила действие программы приема украинских беженцев. Теперь украинские искатели убежища, которые находятся в Канаде и являются владельцами визы CUAET, могут до 31 марта 2024 года бесплатно продлить или изменить свой временный статус в стране.

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