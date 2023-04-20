В Украине по состоянию на 2023-й год проживает 36,7 млн человек.

Об этом говорится в отчете Фонда народонаселения ООН.

Возрастной состав:

64,6% - возрастом от 15 до 64 лет,

20,2% - люди 65+,

15,2% - граждане до 14 лет.

В среднем женщина в Украине живет на 10 лет дольше, чем мужчина (78 против 68 лет), общий коэффициент рождаемости - самый низкий за последние годы - 1,3. (Тогда как в 2020 году он составлял 2,3, а в 2013 - 2,44).

Ранее опрос показал, что почти половина украинских беженцев в Польше не планируют возвращаться в Украину.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.