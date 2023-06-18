В Европе зафиксировали 240 случаев, когда украинских детей забирали социальные службы тех стран, куда уехали их семьи.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.

"Могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а бабушку с ребенком эвакуировали. У бабушки нет доверенности на представление интересов ребенка и она не считается по европейскому законодательству родственницей этого ребенка", – объяснила Суслова.

Она добавила, что власти Украины недостаточно информируют людей об особенностях законодательства в странах ЕС.

"Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос и чтобы попавшие в такую ситуацию получили правовую помощь и перевод", – подчеркнула Суслова.

Представитель омбудсмена пояснила, что родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обязательно обратиться в консульский отдел и проинформировать его, также они могут обратиться в офис уполномоченного по правам человека.

"Мы возьмем этот вопрос на контроль, будем общаться с консулом, с международными партнерами для урегулирования этой ситуации", - добавила она.

Еще в мае в офисе омбудсмена заявляли, что зафиксировали несколько десятков случаев изъятия украинских детей из семей беженцев в европейских странах.

Ранее "Страна" уже писала о случаях, когда в Европе ювенальные службы лишали украинских беженцев родительских прав и забирали детей.