В Чехии украинская девочка подверглась буллингу в школе со стороны местных одноклассников за то, что она украинка.

Видео в сеть выложила мама девочки Полины, выехавшей в Чехию из Коростеня.

Девочке задали вопрос, россиянка ли она, а после того, как Полина ответила, что украинка, чехи стали говорить, что Россия "лучше" и "сильнее".

"Украина – шлюха. Украина тупая. Россия лучше, Россия сильнее", - говорят в видео дети.

Когда же Полина сказала, что "Россия – го@но", ей плюнули в лицо.

По данным чешских СМИ, инцидент произошел на улице во время школьной экскурсии.

Украинские СМИ сообщают, что ситуацией с буллингом уже занимается посольство Украины в Чехии.

На ситуацию отреагировал и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

"Плевок в лицо ребенку (в данном случае из-за того, откуда он родом) – это плевок в лицо всей цивилизации. Дети просто перенимают наши модели поведения и наглядно демонстрируют, насколько жестокими и глупыми бывают эти модели", - заявил он в Твиттере.

Ранее европейский комиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоганссон рассказала, что в школах стран Евросоюза учатся около 450 тысяч украинских детей, которые вынуждены были выехать из Украины из-за войны.

Тем временем война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

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