В Германии возник пожар в общежитии для украинских беженцев. Инцидент произошел в федеральной земле Тюрингия.

Об этом сообщил в воскресенье, 4 июня, посол Украины в ФРГ Алексей Макеев на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате пожара есть пострадавшие. Макеев не стал раскрывать подробности происшествия, но пообещал сообщить о них позже.

Однако его информацию дополнил глава регионального МВД Германии Георг Майер: он рассказал, что на пожаре погиб ребенок из Украины.

Причины случившегося пока не установлены, ведется расследование.

Ранее мы писали, что в Германии арестован пожарный за поджог убежища украинских беженцев. Пожар произошел в октябре прошлого года в приюте, расположенном на северо-востоке Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

А в приюте для украинских беженцев Нойербергштрассе (Германия) разгорелся скандал из-за удлинителя. Причиной конфликта стали внутренние правила приюта, согласно которым в контейнеры, где живут беженцы, нельзя протягивать электрические кабели из соображений пожарной безопасности.

Также "Страна" рассказывала о том, как украинские беженцы обустраиваются в Германии.