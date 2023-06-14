В Германию приезжают все меньше беженцев из Украины.

Об этом свидетельствуют данные Центрального реестра иностранцев.

В апреле въехало 19 300 украинцев, а в мае - порядка 15 600, пишет DW.

За первые три месяца 2023 года в Германию въехало около 81 600 украинцев - то есть в среднем 27 200 человек в месяц. Статистика выезда беженцев не ведется.

Всего из Украины с начала войны уехало порядка 8,6 млн беженцев. Ориентировочное население Украины сейчас составляет 29 млн человек.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.