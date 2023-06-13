В Польше продлили временную защиту для украинских беженцев. Закон уже подписал президент Анджей Дуда.

Об этом сообщают в Минреинтеграции.

Срок разрешения на пребывание граждан Украины, прибывших после 24 февраля 2022 года, заканчивался этим летом, 24 августа.

Теперь его продлили до 4 марта 2024.

А для тех, кто собирается учиться в польских учебных заведениях (и их родителей/опекунов), пребывание продлено до 31 августа 2024 года.

Напомним, еврокомиссар рассказала, что в школах стран Евросоюза учатся около 450 тысяч украинских детей, которые вынуждены были выехать из Украины из-за войны.

Ранее мы писали, что Италия продлила сроки права на временное проживание украинских беженцев. Также продолжается финансирование государственных и благотворительных организаций, принимающих и оказывающих помощь переселенцам.

Также мы писали, что украинцам продлили срок безвизового пребывания в Грузии до двух лет.

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Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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