Переехать в Германию, устроиться там на работу и получить гражданство иностранцам станет проще. Причем осесть в ФРГ смогут даже туристы без лишней волокиты.

На фоне жесткого дефицита кадров правящая коалиция в ФРГ, сообщает "Немецкая волна", согласовала революционные изменения в миграционном законодательстве, которые 23 июня одобрил бундестаг.

Одно из главных нововведений - приехавшие по туристической визе и нашедшие здесь работу будут трудоустраиваться без лишних формальностей при наличии подходящей квалификации. При этом требования к уровню квалификации заметно снижены.

Еще одна новинка - так называемая "карта шансов". На нее смогут претендовать граждане из стран, не входящих в ЕС, еще не имеющие предложения на работу от немецкой фирмы, но считающиеся перспективными. Их будут отбирать по примеру канадской системы (баллы, которые будут начислять за квалификацию, опыт, знание языка, возраст) и пускать вместе с семьями. Кроме того, требования к минимальной заработной плате для того, чтобы остаться в Германии, будут понижены.

Ранее определенные уступки для специалистов не из стран ЕС уже были, в частности, стало проще устроиться на работу в Германию медикам.

В этот раз квалифицированным кадрам разрешат работать не по специальности, приезжать на работу без свидетельства о трудоустройстве или обучении (то есть искать работу уже на месте - Ред.) и проходить процедуру признания дипломов можно постфактум. Также в некоторых отраслях не нежно будет подтверждать квалификацию при наличии у кандидата опыта.

Плюс - существенно снизят порог минимальной зарплаты для получения Blue Card (разрешение на проживание вместе с семьей) до 3,5 тысяч евро до уплаты налогов.

Как уже писала "Страна", интересно, что новые правила планируется распространить на специалистов из России и Беларуси (которым сейчас попасть в ЕС нелегко).

"Представленные немецким правительством основные направления реформы закона о привлечении в Германию трудовых мигрантов не делают различий между гражданами государств, не входящих в ЕС и приравненных к ним", - подтвердил "Немецкой волне" источник в правительстве Германии.

Правда, по данным издания, в целях безопасности Германии могут быть ограничения для граждан определенных стран в некоторых отраслях.

Что касается украинцев, то под смягчения условий трудоустройства в Германии попадут те граждане, которые едут исключительно на работу, не получая статус временного убежища.

Но таковых очень мало. Подавляющее большинство украинцев оформляет в Германии статус временного убежища, получая, тем самым доступ к немецкому рынку труда наравне с гражданами страны. То есть, пока идет война, послабления немецкого законодательства на украинцев особо не повлияют.

Но после войны новые правила могут очень сильно облегчить украинцам задачу остаться в Германии даже потеряв право на временную защиту. Кроме того, в Германию, воспользовавшись новыми правилами, после войны смогут переехать и многие из тех, кто сейчас живет в Украине. Например - мужчины, выезд которым запрещен. Что еще более увеличит дефицит специалистов на украинском рынке труда.

Разбирались, что изменится для трудовых мигрантов в Германии и как это может сказаться на Украине.

Что упростят?

"Ты нужен нам" (Wir brauchen Sie) - такими словами министр экономики Роберт Хабек обращается к квалифицированным специалистам за рубежом в видео под названием "Сделай это в Германии" на портале федерального правительства. Министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркивает, что Германия хочет "нового старта в миграционной политике". Люди, приехавшие в Германию, "внесли свой вклад в то, что наша экономика стала такой сильной", - говорит федеральный канцлер Олаф Шольц в видеообращении.

Германии все больше не хватает специалистов и рабочих в области технологий и торговли, гастрономии, логистики, образования, ухода за больными и пожилыми людьми. В Ассоциации торгово-промышленных палат Германии подсчитали, что около половине компаний не хватает персонала. Это связано с ухудшением демографии в стране и тенденцией на высшее образование и на удаленную работу.

По данным Федерального агентства занятости, в стране не хватает больше миллиона работников по десяткам профессий. В дефиците - строители, сиделки, сантехники, водители грузовиков. То есть те рабочие места, на которые чаще всего устраиваются украинцы.

Средняя зарплата за такую работу в Германии выше, чем в других странах Европы. Мигрантам там платят в переводе на гривны в районе 60-70 тысяч, поэтому многие наши соотечественники и до войны стремились именно в ФРГ.

К примеру, в дома престарелых персонал ищут по 8 месяцев, на стройки - полгода. В стране около 1,7 млн незакрытых вакансий. Как подсчитало агентство, Германия ежегодно нуждается в притоке 400 тысяч рабочих из-за рубежа.

Для упрощения трудоустройства иностранцев правительство разработало три пакета изменений: по законодательству о предоставлении убежища, иммиграции в Германию квалифицированных рабочих и получению гражданства.

Например, молодые люди в возрасте до 27 лет должны иметь возможность получить право на постоянное проживание в Германии уже через три года. Для всех других иностранцев время ожидания сократится на два года: до шести лет - для бездетных людей, четырех - для семей с несовершеннолетними детьми.

Одно из главных изменений в трудоустройстве иностранных специалистов в Германии - им разрешат работать не по основной специальности (сейчас, к примеру, врач не может работать медсестрой, инженер может устроиться только инженером)

Отныне же, скажем, механик может работать и в сфере логистики. Работодатели сами решают, кто им больше подходит. Условия приема на работу должны быть оцифрованы, а возможности для подтверждения документов о профессиональной квалификации на английском языке или на языке оригинала - расширены. Все это может ускорить процесс поиска сотрудников и их приема на работу.

Можно будет приезжать на работу без документов о трудоустройстве или обучении. Сейчас, чтобы получить рабочую визу, нужно предоставить подтверждение от работодателя о том, что вас готовы взять в штат. То есть работу нужно искать еще из дома. Теперь это требование сниму и можно будет устраиваться уже на месте.

В некоторых отраслях при наличии опыта разрешат не подтверждать квалификацию. Сейчас в Германии нужно подтверждать дипломы. Это правило распространяется на медиков, юристов, инженеров, бухгалтеров и прочих.

Но по квалифицированным специальностям, к примеру врача или инженера, нужно подтверждать диплом и обязательно знать язык на высоком уровне (особенно это касается врачей). После этого можно устроиться и рассчитывать на зарплату до 4-5 тысяч евро в месяц.

Если требования к иностранным специалистам в части подтверждения квалификации смягчат, наши медики, инженеры, бухгалтеры могут устраиваться на работу в Германии по упрощенной процедуре (так, кстати, Италия, Польша, Литва в отношении украинских беженцев с медицинскими дипломами). После этого можно устроиться и рассчитывать на зарплату до 4-5 тысяч евро в месяц.

Также снизят порог минимальной зарплаты для получения Blue Card - до 42 тыс. евро в год, что на 6 тысяч меньше средней зарплаты немцев во многих отраслях. До сих пор эта планка была 56 тысяч евро до уплаты налогов (4,7 тыс в месяц). Для наиболее востребованных специалистов, а к ним относятся математики, естествоиспытатели, врачи, информатики, граница ниже - 40 тысяч евро.

Куда берут наших беженцев

Несмотря на дефицит кадров в Германии, многим нашим беженцам непросто трудоустроиться.

Работа есть в основном для квалифицированных специалистов со знанием немецкого. Что касается рабочих профессий, то тут нужны в основном мужчины - водители, строители и прочие. Украинские беженцы - это в основном женщины. Но многие, говорят эксперты, смогут найти работу по специальности позже, когда выучат немецкий и освоятся на местном рынке труда.

А пока многие украинцы устраиваются прислугой, на уборку, посудомойщиками, на заводы и фермы с зарплатой около 1,5-2 тыс. евро.

Постоянно набирают работников на склады и курьеров-водителей (это могут быть и женщины с водительскими правами). Зарплата - 2-2,2 тысячи евро.

По словам живущей в Берлине украинки Оксаны Моргун, которая работает в местном кадровом агентстве, в Германии очень нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики. Также в страны есть работа для водителей, медицинских сестер и строителей.

"Реально заработать на наши деньги около 60-70 тысяч гривен. В ряде случаев даже не требуется знание немецкого языка. Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы", - говорит нам Моргун.

Большой спрос на трудяг на полевых работах, сейчас - на сбор ягод и фруктов.

Активно набирают украинцев на фермы для ухода за скотом или на поля со спаржей.

Обещают зарплату в 1,6 тысяч евро чистыми, из которых высчитывают 150 евро за проживание.

"Труд на полях у немцев очень тяжелый. В основном это сбор спаржи, клубники, огурцов. Без выходных, с платным жильем, пользоваться телефоном запрещают. Работа - с 5 утра и часто до захода солнца", - рассказывает "Стране" львовянка Галина Маруняк, проживающая в Германии.

"Сами немцы не соглашаются на такую работу - им выгоднее сесть на пособие. Хотя в Германии есть минимальная ставка (9 евро с "копейками" в час), немецкие фермеры умудряются недоплачивать (часто нанимают нашу молодежь и платят им 6 евро как практикантам). Хотя в целом в Германии, по сравнению с той же Польшей, трудовые права нарушаются намного реже. В основном честно все выплачивают. Но и сто шкур сдирают", - говорит живущая в восточной части Германии украинка Оксана Маломуж.

Не хватает в ФРГ и водителей фур - там, как и во многих странах ЕС, ситуация с грузовыми перевозками на грани коллапса. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в стране будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров.

Раньше водителей на грузовые фуры обучали в Бундесвере, и они начинали свою карьеру сразу в компаниях-перевозчиках. Такой системы больше не существует.

"Они должны получать образование три года или отдавать из своего кармана за водительские права четыре-пять тысяч евро, кто готов за это платить", - рассказывает "Немецкой волне" Хайди Радлер из немецкой логистической компании Hintzen.

Владельцы логистических фирм в отчаянии: без водителей ничего не будет работать. Тем более, что спрос на услуги перевозчиков быстро растет.

Но, опять же, учитывая, что среди украинских беженцев в основном женщины, эти вакансии среди наших соотечественников не популярны.

К тому же, есть подводные камни. Водитель из Львова Владимир Труш, отец троих детей, который легально выехал с семьей в Германию, говорит, что украинские права не котируются, требуют обучения в немецкой автошколе, для этого надо знать язык хотя бы базово, а экзамен на вождение - сложный.

Украинским водителям в Германии на фурах платят в среднем 2 тысячи евро, это примерно 80 тысяч гривен, тогда как на родине они получали около 15-25 тысяч гривен.

Но в целом, говорят эксперты, украинских беженцев новации в трудовом законодательстве Германии не сильно коснутся, так как они и так получили вместе со статусом гуманитарной защиты свободный доступ на местный рынок труда.

"Но после войны украинский рынок труда ощутит новую миграционную политику Германии в полной мере. Многие наши специалисты могут уехать на более высокие зарплаты. Тем более если их семьи уже выехали как беженцы и смогли адаптироваться. Понятно, что отечественные работодатели конкурировать по условиям с немецкими коллегами вряд ли смогут. Поэтому нас ждет очередной отток кадров, в частности, инженеров, айтишников. Уедут также многие строители, водители, высококлассные рабочие. Может оказаться, что восстанавливать страну после войны будет попросту некому, и Украине придется тоже привлекать трудовых мигрантов", - говорит нам глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.