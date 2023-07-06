Зеленский завтра едет к Эрдогану договариваться, чтобы страны НАТО поставили Украине истребители
Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, перед истечением срока действия зерновой сделки 17 июля.
Об этом сообщает Bloomberg.
Турецкие СМИ подтверждают завтрашний визит Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе", — сказано в материале издания Sabah. В СМИ уточнили, что президенты планируют встречу в Стамбуле.
Два президента сначала проведут двусторонние переговоры, а затем возглавят переговоры делегаций.
"Зеленский потребует поддержки Турции, чтобы члены НАТО выделили более тяжелое вооружение, а также реактивные истребители", - пишет издание Hurriyet.
Сейчас украинский президент находится в Болгарии, где его главная цель получить поставку советских снарядов и оружия.
Ранее появилась информация о том, что ЕС предложил РФ создать не обложенный санкциями дочерний филиал "Россельхозбанка" для продления "зерновой сделки", однако Москва такой вариант отклонила.
На днях в МИД РФ в очередной раз заявили, что оснований для продления зерновой сделки после 17 июля "при текущей позиции Запада и молчании ООН" нет.
При этом в МИД Украины уверены, что Россия в июле выйдет из зерновой сделки.