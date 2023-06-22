Россия в следующем месяце почти наверняка - на 99,9 процентов - выйдет из зерновой сделки, поскольку ей больше не нужны украинские порты для экспорта аммиака.

Об этом написала в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева.

"Зерновой коридор. 99,9%, что Россия выйдет из него в июле", - отметила Трофимцева.

По ее словам, российский производитель аммиака "Уралхим" нашел альтернативный маршрут и ему уже не нужен путь через Одессу.

Имеется в виду высказывание генерального директора "Уралхима" Дмитрия Коняева о том, что специализированный аммиачный терминал, первый этап строительства которого должен быть завершен на российской территории на Таманском полуострове к концу 2023 года, может заменить одесский трубопровод.

Ранее об этом пути транспортировки аммиака заявлял и вице-премьер РФ Денис Мантуров.

На днях замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля зерновая сделка, вероятно, закончится и не будет продлена.

При этом, как отмечают в Украине, сделка сейчас фактически заблокирована из-за очень медленной проверки судов представителями РФ.