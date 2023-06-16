Турция сорвала соглашение внутри НАТО по новым планам действий в ответ на нападение России
Сегодня министрам обороны стран НАТО не удалось прийти к соглашению по новым планам действий альянса в ответ на нападение России. В срыве соглашения обвинили Турцию.
Об этом пишет агентство Reuters.
Агентство сообщает, что Турция заблокировала решение о формулировках географических положений, в том числе в отношении Кипра.
Однако, говорится в публикации, еще остается возможность найти решение до саммита НАТО, который состоится в середине июля в Вильнюсе.
Так называемые региональные планы включают тысячи страниц секретных военных планов, в которых подробно описывается, как альянс отреагирует на российскую атаку. Составление документов означает фундаментальный сдвиг. НАТО не видела необходимости в крупномасштабных оборонных планах на протяжении десятилетий; НАТО также будет давать странам рекомендации по модернизации своих вооруженных сил и тылового обеспечения.
В прошлом году на саммите в Мадриде была принята новая Стратегическая концепция НАТО до 2030 года. Она предусматривает, что ядерные силы остаются наивысшей гарантией безопасности альянса и союзников.
Также НАТО тогда приняла декларацию, в которой Россия названа основной угрозой.