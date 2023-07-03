Евросоюз может разрешить "Россельхозбанку", отключенному от SWIFT, создать дочерний банк с доступом к международной системе расчетов для продления "зерновой сделки".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Такой план был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

Он обсуждался лидерами ЕС на саммите в Брюсселе на прошлой неделе. По словам источников издания, эта идея была воспринята как "наименее худший вариант" для продления зерновой сделки, которая "является финансовым спасательным кругом для Украины".

Напомним, 18 мая "зерновую сделку" продлили еще на два месяца без учета требований РФ. Москва заявила, что среди прочего ожидает повторное включение "Россельхозбанка" в систему SWIFT.

Ранее в МИД Украины были уверены, что Россия выйдет из зерновой сделки в июле 2023 года, поскольку ей больше не нужны украинские порты для экспорта аммиака.

На днях сообщалось, что Россия остановила регистрацию судов и заблокировала поставки украинского зерна в пять стран. В июне из украинских портов было экспортировано всего 2 млн тонн продовольствия.

А в МИД РФ заявляли, что 18 июля зерновая сделка, вероятно, закончится и не будет продлена.