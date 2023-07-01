Россия полностью остановила регистрацию нового флота для транспортировки украинского зерна с 26 июня, что свидетельствует о её намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook.

"РФ полностью остановила регистрацию нового флота с 26 июня, что свидетельствует о её намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для пяти стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию, заблокированы Россией в территориальных водах Турции", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в июне из украинских портов было экспортировано всего 2 млн тонн. Ещё 1 млн тонн продовольствия сейчас либо грузится, либо уже частично загружен на 13 судов.

"Если не возобновить регистрацию судов, то зерновое соглашение будет полностью остановлено", - сообщает министерство.

Ранее в МИД Украины были уверены, что Россия выйдет из зерновой сделки в июле 2023 года.

Мы также сообщали, что в ООН обеспокоены отсутствием регистрации судов в Черном море для "зерновой сделки".