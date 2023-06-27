Украина и Британия обсудили сотрудничество в процессе отслеживания ворованного россиянами зерна с оккупированных территорий.

Об этом говорили во время встречи первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с Государственным министром в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании Марком Стивеном Спенсером, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Также стороны обсудили возможность проведения мониторинга качества почв, затопленных после разрушения дамбы Каховского водохранилища, а также оценку почв на разминированных территориях.

"Марк Стивен Спенсер выразил поддержку украинским аграриям и народу Украины. В свою очередь Тарас Высоцкий поблагодарил коллегу за помощь и сотрудничество", - говорится в сообщении.

Напомним, в России заявили, что 18 июля зерновая сделка, вероятно, закончится и не будет продлена.

При этом, в Украине и Турции заявили, что зерновая сделка сорвана из-за действий РФ. Россия отказывается регистрировать суда на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана.