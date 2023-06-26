В этом году аграрии ожидают собрать урожай зерновых на 5-7% меньше, чем в 2022-м году. Это примерно 46 миллионов тонн зерновых.

Обь этом сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"По состоянию на сегодня есть прогноз средневзвешенный. Ожидается, что зерновых будет собрано около 46 миллионов тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Уменьшение составляет примерно 5-7%", – сказал замминистра.

По его словам, внутреннее потребление зерновых составляет 18 миллионов тонн, поэтому даже собирая 46 млн тонн, это все равно в 2,5 раз больше, чем внутренняя необходимость.

Ранее в МИД Украины сообщили, что уверены в том, что Россия в следующем месяце выйдет из зерновой сделки.

Также мы писали о том, как война влияла на посевную в Украине и что будет с урожаем 2023 года.

Напомним, что Украина в феврале экспортировала наибольший объем зерновых культур с начала войны.