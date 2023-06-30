В ООН обеспокоены отсутствием регистрации судов в Черном море в связи с истечением срока сделки по зерну.

Об этом сообщает телеканал Sky.

В сообщении говорится, что ООН выразила обеспокоенность в связи с тем, что с 26 июня не было зарегистрировано ни одного нового судна, и призывает участников обеспечить продолжение поставок.

"Мы призываем стороны взять на себя обязательства по продолжению и эффективному выполнению соглашения без дальнейших проволочек", - заявил официальный представитель ООН Фархан Хак.

Также сообщается, что Россия заявила, что "не видит необходимости" в продлении зерновой сделки.

Ранее в МИД Украины заявили об уверенности, что Россия в следующем месяце почти наверняка - на 99,9 процентов - выйдет из зерновой сделки, поскольку ей больше не нужны украинские порты для экспорта аммиака.

На днях замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля зерновая сделка, вероятно, закончится и не будет продлена.

При этом, как отмечают в Украине, сделка сейчас фактически заблокирована из-за очень медленной проверки судов представителями РФ.

Ранее мы подробно разбирали, что будет дальше с зерновым коридором, который сейчас блокирует РФ.