Венгрия призывает Еврокомиссию продлить ограничения на поставки украинской агропродукции в ЕС до конца 2023 года, но сократить их до двух позиций: подсолнечника и кукурузы.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на совещании со своими коллегами из стран ЕС в Люксембурге.

"Европейская комиссия должна продлить запрет на импорт украинских зерновых после 15 сентября, поскольку это единственный способ защитить интересы европейских фермеров", - цитирует Надя пресс-служба венгерского правительства.

Свое предложение он обосновывает сроками сбора нового урожая.

В целом Венгрия призывает "подготовиться к присутствию украинской сельскохозяйственной продукции на европейском рынке в долгосрочной перспективе", но так, чтобы не создавались проблемы для всего ЕС.

Будапешт начал консультации по этому вопросу с Берлином и Парижем.

Напомним, Венгрия запретила импорт сельхозпродукции из Украины. Запрет касается ввоза украинского зерна, масличных культур и других сельхозпродуктов в Венгрию и продлится он до 30 июня 2023 года.

Также Венгрия снова заблокировала транш военной помощи ЕС для Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, при котором Венгрия поддержит евроинтеграцию Украины.