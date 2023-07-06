Источник "Страны" в Офисе президента рассказал о ключевой цели визита президента Владимира Зеленского в Болгарию.

"Главное – оборонная поддержка. У Болгарии есть советские снаряды и оружие. То, что нам очень нужно", - сообщает источник "Страны".

Ранее "Страна" писала, что в Болгарии находятся крупные склады советского оружия и боеприпасов. И София согласилась отправить Украине партию вооружений, изготовленную 30-40 лет назад.

Между тем согласно публично заявленной информации, в Болгарии президент Зеленский проведет переговоры об евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО, гарантиях безопасности и реализации формулы мира.

Тем временем сам Зеленский сообщил в своих соцсетях, что уже встретился с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и обсудил с ним вопросы безопасности, оборонной поддержки, сотрудничества и энергетику.

Напомним, СМИ заранее сообщили о засекреченном визите Зеленского в Болгарию, хотя обычно поездки украинского президента не анонсируются из соображений безопасности. Минобороны страны извинилось за утечку в прессу.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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