В четверг, 6 июля, в Украине продолжается 498-й день войны с Россией.
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6 июля
11:05 В Черкасской области сегодня ночью обломки сбитой ракеты повредили частные дома и электросеть.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"В соседней области ПВО отрабатывало по вражеским целям. У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты. В результате повреждены кровли двух домов и электросеть. Она уже восстановлена. К счастью, без пострадавших", - написал Табурец.
11:03 "Калибры", поразившие ночью Львов, изначально летели в сторону Киева, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Ракеты были запущены из акватории Черного моря и летели на север, используя Днепр и рельеф местности. А потом резко свернули на запад.
"Русла рек они всегда используют, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть систему ПВО. На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что Киев будет под ударом, но они резко свернули на Запад и атаковали Львов. Какая-то часть была уничтожена истребителями, но большинство ракет были уничтожены на Западе", - сообщил Игнат.
В результате этой атаки по последним данным погибли 4 человека, ранены 34. Разрушена подстанция, сильно поврежден жилой дом.
10:45 Ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов, сообщил на брифинге губернатор Максим Козицкий.
Также под прямой удар попал многоквартирный дом, практически разрушены 3 и 4 этажи.
Повреждены более 30 домов (250 квартир), около 50 автомобилей, 10 общежитий, 2 ВУЗа, дом ребенка и санаторная школа.
Разбор завалов продолжается, под ними еще могут находиться люди.
В ГСЧС уточнили, что под завалами могут оставаться два человека.
В результате этой атаки по последним данным погибли 4 человека, ранены 34.
10:15 Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской области.
Восток охватила воздушная тревога.
10:03 Во Львове уже 34 пострадавших и четверо погибших после ночных ударов "Калибрами".
Об этом сообщает глава ОП Андрей Ермак.
Он публикует видео эвакуации людей в первые минуты после прилетов.
08:40 За минувшие сутки Россия совершила 84 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще 10 (из них – один ребенок) получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов", - написал Прокудин.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
08:37 По Львову сегодня ночью ударили три "Калибра", сообщили Воздушные силы.
Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения, добавили военные.
08:28 Во львовском доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов, сообщает ГосЧС.
Из дома отселены 64 человека, семь спасены из-под завалов.
Мэр Львова Садовой назвал эту атаку крупнейшей с момента вторжения РФ.
07:44 Во Львове после ночного ракетного удара - четверо погибших и девять пострадавших, сообщают власти.
Удар, по словам мэра Андрея Садового, наносился в районе улицы Стрыйская, которая теперь будет перекрыта.
Видео с масштабом разрушений публикует президент Владимир Зеленский.
04:52 Видео с места прилета во Львове публикует губернатор Максим Козицкий.
Ранее сообщалось о падении обломков на жилой дом и попадании по объекту инфраструктуры.
Судя по всему, опубликованные кадры - это дом, куда попали обломки.
04:42 Во Львове прозвучали взрывы.
В ходе ракетной атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.
Затем власти области сообщили о прилете по многоквартирному дому. Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что на здание упали обломки ракеты.
Под завалами дома есть люди, также известно о четырех раненых.
Местные паблики выкладывают видео изнутри пострадавшего общежития. От какого оно вуза - не уточняется.
Воздушные силы ранее сообщали о пусках ракет "Калибр".