В четверг, 6 июля, в Украине продолжается 498-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

6 июля

11:05 В Черкасской области сегодня ночью обломки сбитой ракеты повредили частные дома и электросеть.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В соседней области ПВО отрабатывало по вражеским целям. У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты. В результате повреждены кровли двух домов и электросеть. Она уже восстановлена. К счастью, без пострадавших", - написал Табурец.

11:03 "Калибры", поразившие ночью Львов, изначально летели в сторону Киева, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Ракеты были запущены из акватории Черного моря и летели на север, используя Днепр и рельеф местности. А потом резко свернули на запад.

"Русла рек они всегда используют, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть систему ПВО. На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что Киев будет под ударом, но они резко свернули на Запад и атаковали Львов. Какая-то часть была уничтожена истребителями, но большинство ракет были уничтожены на Западе", - сообщил Игнат.

В результате этой атаки по последним данным погибли 4 человека, ранены 34. Разрушена подстанция, сильно поврежден жилой дом.

10:45 Ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов, сообщил на брифинге губернатор Максим Козицкий.

Также под прямой удар попал многоквартирный дом, практически разрушены 3 и 4 этажи.

Повреждены более 30 домов (250 квартир), около 50 автомобилей, 10 общежитий, 2 ВУЗа, дом ребенка и санаторная школа.

Разбор завалов продолжается, под ними еще могут находиться люди.

В ГСЧС уточнили, что под завалами могут оставаться два человека.

В результате этой атаки по последним данным погибли 4 человека, ранены 34.

10:15 Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской области.

Восток охватила воздушная тревога.

10:03 Во Львове уже 34 пострадавших и четверо погибших после ночных ударов "Калибрами".

Об этом сообщает глава ОП Андрей Ермак.

Он публикует видео эвакуации людей в первые минуты после прилетов.

08:40 За минувшие сутки Россия совершила 84 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще 10 (из них – один ребенок) получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов", - написал Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

08:37 По Львову сегодня ночью ударили три "Калибра", сообщили Воздушные силы.

Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения, добавили военные.

08:28 Во львовском доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов, сообщает ГосЧС.

Из дома отселены 64 человека, семь спасены из-под завалов.

Мэр Львова Садовой назвал эту атаку крупнейшей с момента вторжения РФ.

07:44 Во Львове после ночного ракетного удара - четверо погибших и девять пострадавших, сообщают власти.

Удар, по словам мэра Андрея Садового, наносился в районе улицы Стрыйская, которая теперь будет перекрыта.

Видео с масштабом разрушений публикует президент Владимир Зеленский.

04:52 Видео с места прилета во Львове публикует губернатор Максим Козицкий.

Ранее сообщалось о падении обломков на жилой дом и попадании по объекту инфраструктуры.

Судя по всему, опубликованные кадры - это дом, куда попали обломки.

04:42 Во Львове прозвучали взрывы.

В ходе ракетной атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.

Затем власти области сообщили о прилете по многоквартирному дому. Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что на здание упали обломки ракеты.

Под завалами дома есть люди, также известно о четырех раненых.

Местные паблики выкладывают видео изнутри пострадавшего общежития. От какого оно вуза - не уточняется.

Воздушные силы ранее сообщали о пусках ракет "Калибр".