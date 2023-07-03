Турция при реализации дипломатических усилий для урегулирования войны в Украине столкнулась с действиями "лобби" сторонников продолжения конфликта.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении после заседания Кабинета министров.

По его словам, дипломатические усилия Анкары для разрешения кризиса в Украине "были заблокированы и измотаны сторонниками войны", а сама Турция на какой-то период "стала мишенью этого военного лобби".

Эрдоган назвал Турцию единственной страной, которая ведет переговоры одновременно с Россией и Украиной, "используя каналы диалога и разрабатывая предложения по решению проблем".

Ранее представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что для Украины война не завершится "получением каких-либо позиционных выигрышей". Он считает, что война "закончится не за счет военных успехов, а за счет нового договора о безопасности между двумя глобальными блоками", но пока у сторон нет желания договариваться, они хотят воевать.

Кроме того, еще весной представитель Эрдогана призывал к переговорам между Украиной и Россией, "пока не погибли тысячи людей".