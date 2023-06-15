Президент РФ Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако конкретные сроки поездки пока неизвестны.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждали", – сказал Ушаков.

В начале июня стало известно, что Путин не поедет на инаугурацию переизбранного президента Турции Эрдогана, которая состоялась 3 июня. Вместо него в Турцию отправился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Между тем Путин и Эрдоган поддерживают связь по телефону.