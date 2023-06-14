Президент РФ Владимир Путин имеет все возможности снова перебросить войска и пойти на Киев.

Такое мнение в эфире YouTube-канала нардепа Алексея Гончаренко высказал генерал Сергей Кривонос.

"У него ресурсы для этого есть, и перебросить силы и средства на определенный участок - это абсолютно в их возможностях. Что-что, а перебрасывать большое количество войск они умеют довольно хорошо. И учитывать это будет необходимо", - заявил Кривонос.

"А вот будем ли мы готовы, успеем ли снова тогда поставить минные поля, успеем ли поставить баррикады? Или нам снова будут рассказывать, что все будет хорошо, ждите шашлыков, никто не нападет, распаковывайте тревожные чемоданы, как было 23 февраля прошлого года?" — задался вопросом Кривонос.

На вопрос, можно ли исключить сценарий новой атаки на Киев в случае успеха текущего контрнаступления ВСУ на юге, Кривонос ответил отрицательно и призвал готовиться.

В конце прошлого года активно обсуждали вероятность повторного наступления РФ на Киев. Так, в октябре командующий Объединенными силами Сергей Наев предрекал, что повторное наступление на Киев возможно через 2-3 месяца.

А в декабре в российских оппозиционных СМИ прошел слух о том, что РФ готовит крупномасштабное наступление из Беларуси на Киев и Западную Украину.