В субботу, 3 июня, состоялась торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в здании парламента страны в Анкаре.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

На церемонии присутствовали представители 78 стран, включая глав государств и правительств 20 стран.

69-летний Эрдоган избран на третий президентский срок - до 2028 года.

Программа торжественных мероприятий также включает в себя возложение венка к Мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, поздравления в Президентском комплексе, официальный обед в резиденции "Чанкая" для гостей.

А потом президент Эрдоган проведет брифинг, на котором объявит состав нового правительства страны.

Напомним, Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции, который прошел 28 мая. Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получил 52,1% голосов, а его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,9%.

Соперник Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу в своем первом выступлении после второго тура выборов президента фактически признал свое поражение и заявил, что продолжит оппозиционную деятельность.

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