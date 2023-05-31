Турцию после инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который выиграл в президентских выборах, могут посетить президент Украины Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает корреспондент турецкой газеты Hürriyet, Ханде Фират.

Первым планируется визит Путина, который станет его первым посещением Турции с 2020 года. Ранее Путин планировал приехать в Турцию 27 апреля для открытия атомной электростанции "Аккую", но поездка не состоялась.

Кроме того, ожидается поездка президента Украины Владимира Зеленского, которая будет первым визитом украинского лидера в Турцию за время войны.

По информации издания, визиты будут осуществлены после инаугурации Эрдогана, запланированной на 3-4 июня. Одной из тем, которые будут обсуждаться, станет зерновое соглашение, в котором Турция выступает вместе с ООН в качестве посредника.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.