В воскресенье, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов.

По данным издания Yeni Şafak, после подсчета 98% голосов на выборах президента Турции, Эрдоган набирает 52,8%, а Кылычдароглу – 47,2%.

Тем временем, оппозиция в Турции ведет свой подсчет. И по их данным побеждает оппозиционный кандидат Кылычдароглу, а Эрдоган проигрывает.

У СМИ, связанных с Эрдоганом, совсем другая картинка - действующий президент побеждает.

Эрдоган уже призвал своих сторонников не терять бдительность вплоть до окончания подсчёта голосов и быть готовыми, в случае необходимости, "защитить свой выбор".

Напомним, опросы пророчат победу действующему президенту Турции Эрдогану с результатом в районе 52-53% голосов.

Укрепляет позиции Эрдогана тот факт, что набравший более 5% экс-кандидат Синан Оган заявил о поддержке президента. Но что будет по итогу - покажет голосование.

В первом туре выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов. У его конкурента Кемаля Кылычдароглу - 45,07% голосов. Явка избирателей составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.