Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 29 мая обсудил урегулирование украинского кризиса.

Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с успехом на выборах. Поздравляя президента Эрдогана с переизбранием, президент Зеленский выразил пожелание, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа. В телефонном разговоре также говорилось о развитии российско-украинской войны и региональных проблемах", - сказано в посте.

Ранее сообщалось также о телефонном разговоре Эрдогана с Владимиром Путиным.

"Страна" подробно разбирала, почему турки переизбрали Эрдогана и что это значит для Украины. Многие считают его сильным и харизматичным лидером, который нужен Турции в столь нелёгкое время. В конфликте России с Украиной турецкий лидер придерживается нейтралитета, предлагая варианты мирного урегулирования.

Также мы сообщали, что Эрдоган высказал президенту США Джо Байдену обвинения в подготовке свержения власти в Турции, что укрепило его позиции в глазах консервативных граждан, считающих, что США представляют для Турции угрозу.